Inbrekers roven speeltoestellen via gat in muur bij KinderRijck

Bilzen -

De binnenspeeltuin KinderRijck op Vrankrijk in Bilzen kreeg afgelopen weekend dieven op bezoek. Om het beveiligde pand binnen te raken maakten ze een groot gat aan de achterzijde van het pand. “Vanuit de opslagruimte hebben ze opnieuw een gat gesneden in de aluminium panelen om zo binnen te dringen in de speelhal”, zucht uitbaatster Sandra Soutaer. Speeltoestellen, snoepmachines en raceautootjes werden opengebroken op zoek naar geld.