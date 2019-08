Belgisch Ryanair-personeel gaat niet staken, maar plant wel actie

Er zijn in de nabije toekomst geen stakingen gepland bij Ryanair in België. Dat zegt de christelijke vakbond CNE. In verschillende andere landen heerst er wel sociale onrust onder het personeel van de Ierse luchtvaartmaatschappij. De Belgische vakbond denkt wel over een solidariteitsactie.

Ryanair kondigde eind juli aan 900 banen te willen schrappen. In Spanje sluit de maatschappij vier basissen, waardoor 512 banen bedreigd zijn. Daar dreigen de vakbonden met meerdaagse stakingen. En ook in Portugal, Ierland en Groot-Brittannië heerst er grote sociale onrust.

In België lopen de spanningen niet zo hoog op. Hier worden geen basissen gesloten en er zijn al akkoorden gemaakt met zowel het cabinepersoneel als de piloten.

Al kan Ryanair nog een tandje bijsteken, vindt Didier Lebbe van de christelijke vakbond. “De loonfiches zijn niet erg duidelijk en bepaalde werknemers in ziekteverlof worden soms naar Dublin gesommeerd”, zegt hij. Een staking zou nu echter “onverantwoord” zijn en is “niet aan de orde”. Wel wil het personeel een solidariteitsactie houden in de komende weken.