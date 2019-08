Grootste pornosite ter wereld wil onze planeet redden met milieubewuste pornofilm

De grootste pornosite ter wereld trekt de milieukaart. Pornhub lanceert een campagne om de aandacht te vestigen op de met plastic vervuilde stranden… door er een pornofilm op te nemen.

Dirtiest porn ever. De vuilste porno ooit. Zo is de campagne van Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, getiteld. De site zette een filmpje online met dezelfde titel, waarin te zien is hoe een koppel van jetje geeft op een strand boordevol plastic. Letterlijk vuil dus.

Per keer dat iemand naar de video kijkt, doneert Pornhub een bedrag aan Ocean Polymers. Dat is een ngo die zich bezighoudt met het opruimen van plastic in de oceanen. Het is niet de eerste keer dat Pornhub zoiets doet: eerder pakte het al uit met BeeSexual, een initiatief om de bijenpopulaties op aarde te redden.