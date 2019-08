Kinderen besmet met “weerwolfsyndroom” nadat ze geneesmiddel kregen tegen reflux

In Spanje zijn minstens zeventien jonge kinderen bij de dokter beland met het zogenaamde “weerwolfsyndroom”, een vorm van extreme haargroei op het gezicht en het lichaam. Na onderzoek kwam aan het licht dat een fout bij de productie van een geneesmiddel voor de aandoening zorgde. Het ministerie van Volksgezondheid neemt nu maatregelen.

Verschillende ouders getuigden in Spaanse media hoe hun kind plots extreme haargroei kreeg. Een van de eerste gevallen dateert van eind april. “Eerst was het een snor, later stond haar hele lichaam vol ...