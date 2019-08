Halenaar Dylan Teuns pakt leiderstrui in Ronde van Spanje

Halenaar Dylan Teuns is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. Hij eindigde donderdag tweede in de zesde etappe. De dagzege ging naar de Spanjaard Jésus Herrada.

“Ik rij op de eerste rij en dan spring ik weg vanuit de start. Daarna doe ik niks anders.” Met die woorden startte Thomas De Gendt aan de zesde etappe van de Vuelta, maar woord bij daad voegen was nog een tweede verhaal voor onze landgenoot. De wielrenner van Lotto Soudal probeerde net als Silvan Dillier (AG2R), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Marco Marcato (UAE) en Jesper Hansen (Cofidis) in de eerste kilometers weg te vluchten, maar kreeg steeds nul op rekest van het peloton.

De etappe leek voor De Gendt op het lijf geschreven. Het serieuze klimwerk zat al direct in het begin van de zesde etappe waar de nodige punten voor de bolletjestrui op te rapen viel. Het was de Nederlander Wout Poels (Team INEOS) die er plots vandoor ging en de vijf punten opraapten op de Puerto de Nogueruelas. Ook de tweede klim, de Puerto de Linares, kwam op naam van de Nederlander, die aanvankelijk voor het klassement wilde gaan rijden. Kort daarna werd hij teruggepakt door het peloton.

Een twintigtal kilometers later, zo’n 140 kilometer voor de streep, ontsnapten elf renners. De Belg Dylan Teuns (Bahrain-Merida) nam Robert Gesink (Jumbo-Visma), David de la Cruz (Ineos), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Jesus Herrada (Cofidis), Pawel Poljanski (BORA-hansgrohe), Dorian Godon (AG2R), Tejay van Garderen (EF Education First), Bruno Armirail (Groupama), Nelson Oliveira (Movistar) en Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) mee en pakten al snel een grote voorsprong op het peloton.

Tachtig kilometer voor de finish meldde de organisatie van de Vuelta een grote valpartij in het peloton. Klassementsrenner Rigoberto Urán (EF Education First) was een van de gevallen renners en gaf op. Ook ploeggenoot Hugh Carty en Victor de la Parte knepen in de remmen en verlieten het peloton. Na een kort bezoek aan de dokter moest ook Nicholas Roche, eerder nog rodetruidrager in deze Vuelta, definitief afstappen. Tony Martin (Team Jumbo-Visma), Davide Formolo en Sergio Higuita gingen ook onderuit, maar konden toch doorgaan.

Het peloton leed zwaar na de valpartij en zag de achterstand op de elf aanvallers oplopen tot ruim zest minuten aan de voet van de slotklim. De laatste twintig kilometers slankte de kopgroep af tot tien renners. Opnieuw een opdoffer voor EF Education First als Tejay van Garderen in de afdaling hard onderuit gaat en in het struikgewas langs de kant van de weg valt.

De ene na de andere aanval volgde in de slotfase, maar uiteindelijk mochten Dylan Teuns en Jesus Herrada het uitmaken wie zich tot ritwinnaar mocht kronen. Teuns probeerde het wel met een slotpoging in de laatste kilometer, maar moest zijn meerdere erkennen in de Spanjaard. Teuns pakt met zijn tweede plaats wel de rode leiderstrui over van Miguel Angel Lopez, die de gehele etappe in het peloton bleef rijden.