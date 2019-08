Bayern München houdt topschutter Robert Lewandowski aan boord: “Mijn thuisbasis geworden"

Bayern München heeft donderdag een grote slag thuisgehaald. De Duitse landskampioen is er in geslaagd zijn twijfelende topschutter Robert Lewandowski alsnog langer aan zich te binden. De 31-jarige Pool had in Beieren nog een overeenkomst tot medio 2021, nu ligt hij vast tot juni 2023.

Lewandowski speelt al sinds de zomer van 2014 voor Bayern München, maar de voorbije zomer leken er scheurtjes in de sterke band tussen club en speler te komen. De steraanvaller - goed voor 197 goals in 246 officiële duels - drukte diverse keren uit te hopen dat de club zich nog zou versterken. Die versterking kwam er de voorbije weken ook met onder meer de transfers van Philippe Coutinho (Barcelona) en Ivan Perisic (Inter).

“Bayern is mijn thuisbasis geworden”, reageerde Lewandowski op de clubwebsite. “Mijn familie en ikzelf voelen ons heel goed in München. Ik ben dan ook verheugd de komende jaren hier te kunnen blijven. Bayern is een van de drie grootste clubs ter wereld en we hebben een voortreffelijk elftal. Ik ben heel blij daar deel van uit te maken.”

Bayern nam Lewandowski in juli 2014 transfervrij over van grote concurrent Borussia Dortmund. De Pool won met de Rekordmeister vijf landstitels en twee Duitse bekers. Een Champions League-trofee ontbreekt nog op zijn palmares.

Dit seizoen begon opnieuw uitstekend voor Lewandowski. In de eerste twee competitieduels van Bayern - tegen Hertha (2-2) en Schalke (0-3-zege) - scoorde ‘Lewa’ meteen vijf keer. De voorbije twee seizoenen werd hij topschutter in de Bundesliga. Dat lukte hem eerder ook al een keer in zijn laatste seizoen bij Dortmund (2013-2014).