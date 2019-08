Greg Van Avermaet begint zondag in de Bretagne Classic aan de laatste rechte lijn richting het WK: “Vertrouwen tanken”

Greg Van Avermaet staat zondag (1 september) aan de start van de Bretagne Classic - Ouest-France (WorldTour). De olympisch kampioen laste de voorbije twee weken een competitiestop in na de BinckBank Tour.

“Ik heb goed kunnen trainen in Sankt Moritz en hoop daarvan dit weekend het resultaat te zien in de Bretagne Classic”, zegt de kopman van CCC. “Ik voel me goed en ben gemotiveerd om aan mijn laatste wedstrijden in aanloop naar het WK (op 29 september in Yorkshire, red) te beginnen. Hopelijk kunnen we er (zondag) een lastige wedstrijd van maken. Hoewel ik er nog nooit het podium haalde, denk ik dat het nieuwe parcours mij goed zal liggen. Met een goed resultaat tank ik dan vertrouwen voor de races in Canada en het WK. Dat is voor mij een groot doel dit seizoen.”

Van Avermaet krijgt in Frankrijk hulp van Guillaume Van Keirsbuck, de Polen Lukasz Owsian en Lukasz Wisniowski, de Tsjech Josef Cerny, de Zwitser Michael Schär en de Nederlander Laurens ten Dam.

Vorig jaar won Oliver Naesen, net als in 2016, de Bretagne Classic - Ouest-France (de voormalige GP van Plouay).