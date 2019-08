Harm Van Veldhoven wordt ‘operationeel manager’ van Lommel SK

Harm Van Veldhoven is vanaf 1 september de nieuwe operationeel manager van Lommel. “Het wordt mijn taak om de algemene zaken te coördineren”, aldus Van Veldhoven, op de door de club georganiseerde persconferentie. “SK is na de overname nog op zoek naar de juiste stabiliteit en daar kan ik met mijn ervaring een bijdrage toe leveren. Ik ben hier dertien jaar speler geweest en vier jaar trainer. Zoiets creëert een onverbrekelijke band. Waar ik later in mijn carrière ook ging of stond, Lommel is altijd mijn heimat gebleven. Volgens mij is SK een club die altijd naar het hoogste niveau moet streven. Zoiets gaat gepaard met vallen en opstaan. Maar waar een wil is, is een weg.”