“Red Hengelhoef” wil geen asielzoekers in recreatiedomein Hengelhoef

Houthalen-Helchteren - Volgens “Red Hengelhoef”, de vzw die zich altijd heeft verzet tegen een asielcentrum in Hengelhoef, is de opvang van asielzoekers in het recreatiedomein onwettelijk. Daarmee reageert de organisatie op de oproep van Fedasil om containers voor asielzoekers te plaatsen in vakantieparken en campings.

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is op zoek naar vakantieparken en campings om er na de zomer containers te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Oostappen Groep maakte daarna bekend interesse te tonen in extra opvang van asielzoekers, waarbij Hengelhoef opnieuw ter sprake kwam als mogelijk asielcentrum.

“Red Hengelhoef” blijft echter ijveren voor een recreatieve groene invulling van Hengelhoef. “Opnieuw zal men hiermee in de onwettelijkheid treden, en dat kan volgens ons niet. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften is en dient Hengelhoef een recreatiedomein te blijven”, zegt woordvoerder Hans Peschl. “In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is zelfs mee opgenomen dat Hengelhoef enkel en alleen mag gebruikt worden als recreatiegebied.”

De organisatie volgt de evolutie van Hengelhoef al sinds 2000. “Er zijn al diverse gerechtelijke uitspraken geweest, waarvan twee keer in cassatie, en men heeft telkens ongelijk gekregen. Het domein is ongeschikt voor asielzoekers en er moet een toeristische invulling gegeven worden”, legt Peschl uit. “Volgens het PRUP moet er een toeristische bestemming zijn en is langdurig verblijf niet toegelaten, en dat staat natuurlijk haaks op het er laten wonen van mensen. Wettelijk kan het niet en de wet moet toegepast worden, ook door ministers en overheden.”