Ontdek hier de pagina van je favoriete club

Het Belang van Limburg pakt ook dit jaar weer uit met een zaalsportgids. Eén groot verschil: vanaf nu serveren we u die digitaal. Iedere ploeg - met uitzondering van de provinciale clubs - in het basketbal, handbal, volleybal en futsal heeft nu zijn eigen pagina met daarop club- en spelersinfo, transfers, kalender, programma,... We serveren u de zaalsportgids de komende weken als een ‘meergangenmenu’. De BeNeleague in het handbal bijt de spits af.

Handbal (BeNeleague mannen)

Vrijdag 6/9: handbal (nationale mannen), basketbal (top divisie mannen en landelijke mannen en vrouwen)

Donderdag 12/9: basketbal (EuroMillions League mannen), futsal (nationale mannen)

Vrijdag 13/9: handbal (nationale vrouwen), basketbal (top divisie vrouwen)

Vrijdag 20/9: handbal (liga mannen en vrouwen)

Vrijdag 27/9: volleybal (divisie mannen en vrouwen)

Vrijdag 4/10: volleybal (Liga A en B vrouwen, eerste nationale en Liga B mannen)

Dinsdag: 15/10 volleybal (EuroMillions League mannen)