Zonnebaden in Duitsland? Baden Wûrttemberg!

“Je hebt er het meeste aantal zonne-uren van Duitsland en het meest aantal sterrenrestaurants! Wat wil je nog meer?!”, schreeuwde Ben Roelants uit toen hij terugkeerde uit Duitse deelstaat Baden Württemberg.

Het moet gezegd dat de staat in het zuidwesten van Duitsland vol tegenstellingen zit: aan de ene kant is het de basis van de automobielindustrie met merken als Mercedes, Audi en Porsche en aan de andere kant is het een regio met burchten, glooiende heuvels en heerlijke wijnen.

“Ik stond vooral versteld van het aantal burchten en kastelen.”, vervolgt Ben, “Volgens mij wilde elke hertog daar pochen met zijn weelde, wat resulteert in pareltjes van paleizen. Denk maar aan Ludwigsburg.”

De talrijke Staatliche Schlösser und Garten zijn werkelijk een aanrader. Meer dan 25 kastelen, burchten, kloosters en ruïnes worden opengesteld voor het grote publiek.

“En toen trokken we naar Sigmaringen, waar je het Hohenzollern Paleis vindt.” Ben Roelants ontdekte er de rijke wapencollectie en leerde er dat de Hohenzollern-familie al sinds eeuwen mensen ontvangt in het huis van hun voorvaderen. O, en weet jij al hoe een ridder zijn harnas openmaakt wanneer hij naar het toilet moet? Juist, wij wisten dat ook niet.

Nood aan verfrissing?

“Ik had nood aan verkoeling en die vond ik bij de Bodensee. Het is één van de mooiste meren van de Alpen, er liggen liefst tien eilanden in het water en er liggen steden rondom zoals Konstanz en Friedrichshafen. Maar ik wilde vooral iets proeven in Meersburg.” Ben trok naar Meersburg om een snelle introductie te krijgen in de wijnen van Baden Württemberg.

Een tropisch eiland? Jawel!

Toegegeven, Ben dacht bij Duitsland ook niet meteen aan tropische temperaturen. Maar het is dankzij de Bodensee dat je hier wel een mild klimaat hebt en op het eiland Mainau vind je mediterrane en tropische planten zoals palmen. In het Arboretum op het eiland staan meer dan 500 verschillende loof- en naaldbomen waaronder één van de oudste mammoetbomen van Duitsland. “Maar eigenlijk is Mainau het bloemeneiland, waar je het jaar rond terecht kan voor rozen, tulpen, noem maar op! Ik vond de serres met de vlinders ook heel bijzonder.”

Een staat van tegenstellingen.

Baden Württemberg is, zoals al vernoemd, een staat van tegenstellingen. En dat wordt erg tastbaar in Salem in de buurt van de Bodensee. Hier zie je werkelijk de overgang tussen de middeleeuwen met het vrome klooster van de Cisterciënzer-monniken, en de barokke vertrekken van de latere bewoners. Het contrast kon haast niet groter zijn.

Vervolgens belandde Ben in de stad Freiburg: “Het is een gezellige studentenstad die op de grens ligt met Frankrijk en waar je de bergen van het Zwarte Woud zo inloopt. De ideale uitvalsbasis voor wie het Zwarte Woud wil gaan verkennen. Alle straten zijn voorzien van zogenaamde Bächle, kleine goten gevuld met water die worden gevoed door de rivier de Dreisam en destijds werden gebruikt om afval af te voeren en om branden te blussen

Het hoogtepunt? Hohenzollern Castle!

“Daar, op een berg van wel 855 meter hoog, vind je een kasteel dat lijkt weggelopen uit een sprookje. Het is nog steeds eigendom van de familie Hohenzollern en wordt elk jaar bezocht door 300.000 bezoekers. Dat heeft volgens mij twee redenen: het geweldige interieur dat honderden jaren terug in de tijd gaat en het uitzicht dat je hebt. Het is echt een unieke locatie.” Bens bezoekje aan Hohenzollern Castle ging niet onopgemerkt voorbij.

