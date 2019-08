Massale valpartij in Vuelta eist met Nicholas Roche en Rigoberto Uran grote slachtoffers

De Ier Nicolas Roche (Sunweb) en de Colombiaan Rigoberto Uran (EF Education First) hebben donderdag in de zesde etappe van de Vuelta moeten opgeven na een massale val in het peloton.

Roche was tot woensdagavond leider in de Vuelta en stond voor de rit vijfde in het klassement, Uran was zesde. De Colombiaanse klassementsleider zou zijn sleutelbeen hebben gebroken. Verder moesten ook de Spanjaard Victor de la Parte (CCC) en de Brit Hugh Carty (EF Education First) opgeven.

Na iets meer dan 100 kilometer wedstrijd ging het peloton massaal tegen de vlakte. Naast de opgaves van Roche, Uran, Carty en De la Parte gingen ook renners van Lotto Soudal, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step tegen de vlakte.

De zesde etappe eindigt bergop op Ares de Maestrat, een helling van derde categorie.