VIDEO. Nieuw voetbalseizoen, nieuwe Topsjot: stuur dit jaar zelf je beelden in

Dit weekend is het eindelijk zover: het voetbalseizoen in de lagere reeksen gaat van start. 190 ploegen strijden negen maanden lang om in totaal vijftien titels. Ook wij halen weer alles uit de kast om ervoor te zorgen dat u helemaal mee bent met de gebeurtenissen op de Limburgse velden.

Op de webpagina’s van FC Limburg heeft élke officiële voetbalclub in Limburg zijn eigen stek, waar u nieuws, resultaten en repo’s kan terugvinden. Elke maandag vuren we ook een unieke videosamenvatting van het voorbije voetbalweekend in de lagere reeksen op u af. Topsjot op maandag, niet te missen! Dit seizoen zullen we nóg verder gaan, maar meer daarover later.

Heb je zelf leuke videobeelden van Limburgse voetbalwedstrijden? Bezorg ze ons via deze uploadpagina.

Lees hier onze gloednieuwe Limburgse Voetbalgids.