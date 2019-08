CoolCat komt dit najaar terug

Coolcat krabbelt terug overeind na het faillissement. Op 1 oktober zal de Nederlandse modeketen een comeback maken in het landschap, maar voorlopig enkel bij onze noorderburen. Dat nieuws werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de jaarresultaten van de merken America Today en Coolcat zelf.

Zakenman Jonathan Kahn, partner bij moederbedrijf Coolinvestments, zal dezelfde werkwijze, kennis en een bestaand netwerk binnen de branche hanteren om Coolcat nieuw leven in te blazen. Deze doorstart brengt wel enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Zo zal het merk voortaan enkel focussen op kinderen tussen 4 en 12 jaar. Dat zal zich voornamelijk vertalen in T-shirts, sweaters, jeans en jassen in populaire stijlen met een hedendaagse twist.

Voor kinderen

Het tweede leven van het merk zal zich in het begin ook alleen online afspelen, dit omdat de klanten voor het faillissement vaker online kochten dan in de fysieke winkels. Op de site worden liefhebbers warm gemaakt voor de doorstart op 1 oktober. “Coolcat is (bijna) back. En hoe? Met uitgesproken kleuren en eigenzinnige prints zal het merk dit najaar weer verkrijgbaar zijn”, staat er te lezen. Kahn sluit nieuwe, eigen winkels op termijn niet uit, maar zo ver is het nog niet. In november komt wel een pop-up van het label in de winkel van de nieuwe America Today shop in Alkmaar. De winkels waar nog een uitverkoopt bezig is, sluiten ten laatste in september de deuren.

CoolCat ging de afgelopen jaren door zware financiële tijden en de verliezen stapelden zich op. “Met name de zeer warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver extreem zachte winter van 2019 hebben gezorgd voor een scherpe terugval”, klonk het in maart van dit jaar in een bericht waarin het faillissement werd aangekondigd.