Elektriciteitsfactuur bestaat voor ongeveer 250 euro uit “openbaredienstverplichtingen”

Een Vlaams gezin betaalt per jaar, via zijn elektriciteitsfactuur, 251,68 euro aan zogenaamde “openbaredienstverplichtingen”. Het gaat bijvoorbeeld om de premies voor energiebesparing, de installatie van laadpalen of aankoop groenestroomcertificaten. Voor aardgas gaat het om 26,74 euro op de jaarlijkse factuur van een gezin. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse energieregulator Vreg, die voor het eerst de kosten op een rijtje zette. De bedoeling is om meer transparantie te schenken: de evolutie van die kosten zal elke maand worden geactualiseerd.