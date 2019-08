Ajax casht alweer: Amsterdammers verkopen wispelturige spits Dolberg voor 20,5 miljoen euro

OGC Nice heeft donderdag de geldbuidel opengetrokken voor spits Kasper Dolberg. De Ligue 1-club betaalde Ajax 20,5 miljoen euro voor de 21-jarige Deense aanvaller. Dolberg brak twee seizoenen geleden door bij de Amsterdammers, maar bleef de voorbije twee jaargangen onder de verwachtingen.

De Deen legde woensdag zijn medische testen af in Zuid-Frankrijk, donderdagmiddag kwam de officiële bevestiging van de transfer. Dolberg sluit zijn periode bij Ajax af met 45 goals en 16 assists in 119 matchen. Zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, 2016-2017, was zijn beste met onder meer zestien goals in de Eredivisie. Dolberg was vorig jaar een invaller in het succesteam van de Amsterdammers dat op een haar na de finale van de Champions League miste.

De komst van Dolberg is de eerste transfer van Ineos, het energieconglomeraat dat vorige week OGC Nice overnam. Nice begon het seizoen in Frankrijk met 6/9. Afgelopen weekend leed het team van coach Patrick Vieira zijn eerste nederlaag, 1-2 tegen Marseille.