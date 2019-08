Vier stijlvolle outfits voor de start van het schooljaar

Op maandag 2 september trekken kinderen na twee maanden vakantie weer naar school. Dat betekent niet alleen stress voor veel jongens en meisjes. Ook ouders die hun kinderen keurig willen aankleden voor die eerste dag, kunnen er last van ondervinden. Ter inspiratie: telkens een stoere en een klassieke outfit voor jongens en meisjes.

Stoere meid

Ravotten op de speelplaats? Dat kan in een comfortabele jeans. Ga voor een modieus kantje voor een model met hoge taille. Mix en match klassiek met hip, denk aan een basic trenchcoat met een sportieve rugzak en stoere laarzen met een laagje lak.

top - Zita Wouters voor CKS - 29,99 euro / jeansbroek - Fred + Ginger - 39,95 euro / laarzen - Dr. Martens - 94,95 euro / rugzak - Vans x Harry Potter - 45 euro / trenchcoat - Zara - 35,95 euro

Schattig met metallic

Als het roze mag zijn maar niet te meisjesachtig, dan kun je combineren met tinten grijs of zelfs zwart. Met een vleugje zilver krijgt de look meer cachet. Sneakers onder een ribfluwelen jurkje maken een schattige en meisjesachtige af, maar niet te lief.

jurkje - We Fashion - 32,99 euro / trolley - Kipling - 199 euro / katoenen tops met kraag - H&M - 12,99 euro (set van 2) / regenjas - K-Way - 210 euro / sneakers - Puma - 48,45 euro

Cool versus kostuum

Een kostuumbroek in joggingstof laat zich makkelijk multifunctioneel combineren. Met een T-shirt met quote, bijvoorbeeld. Coole kerels kunnen een truitje met lange mouwen onder een oversized shirt dragen. Of denk aan een leren vest als finishing touch.

shirt - Billie Eilish x Bershka - 17,99 euro / baggy broek - Zara - 22,95 euro / pet - H&M - 9,99 euro / schoenen - Converse - 49,95 euro / rugzak - Eastpak - 89,96 euro

Preppy chic

Keurig aan de schoolpoort verschijnen met een nerdy twist is nog steeds in de mode. Werk de stijl af met een kwinkslag, denk bijvoorbeeld aan een extra ‘geleerd’ detail op de boekentas zoals een robot of ruimte-installatie. Geklede schoenen maken het geheel extra netjes, sportief schoeisel voegt een speels accent toe.

hemd - IKKS - 59 euro / boekentas - Jeune Premier - 99,90 euro / trui - Tommy Hilfiger - 44,95 euro / bermuda - Mango - 12,99 euro / instappeers - Vans - 54,95 euro