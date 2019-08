‘Positiviteitsgoeroe’ moet voor rechter verschijnen: “Maar ik heb mijn kind niet naar België ontvoerd”

De 70-jarige Nederlandse positiviteitsgoeroe Emile Ratelband moet voor de rechter verschijnen omdat hij zijn jongste zoon Emilio naar België heeft ontvoerd. Ratelband ontkent de parentale kidnapping ten stelligste.

Na de reguliere bezoekregeling keerde Emilio twee weken geleden niet meer naar zijn moeder terug. Hij bleef bij zijn vader in het Belgische dorpje Kanne bij Riemst. Niet omdat vader Emile hem ontvoerde, wel omdat de jongen duidelijk maakte dat hij niet naar zijn moeder wil terugkeren. Of dat beweert althans de advocaat van de populaire maar bijzondere motivational coach, vooral bekend van zijn kreet ‘tsjakkáá’.

De advocaat is ervan overtuigd dat er geen vuiltje aan de lucht is en Ratelband op 6 september het hoederecht over zijn kind zal toegewezen krijgen. De verdediging van moeder Moon Van Buuren (49) gelooft niet dat de jongen niet wilde terugkeren. Ze spreken van ouderverstoting.

Vechtscheiding

De positiviteitsgoeroe zelf is stellig. “Ik heb mijn kind niet ontvoerd naar België. Mijn jongste kinderen stonden tweeënhalf jaar onder toezicht van de Raad voor de Kinderbescherming. Ik mocht ze eens per veertien dagen slechts twee uurtjes onder begeleiding zien. Maar inmiddels heb ik mijn omgang terug. Dat typeert denk ik wel mijn ex, die alle rechten van een vader heeft geprobeerd af te nemen.” De twee ouders zijn al jaren in een zware vechtscheiding verwikkeld.

Emile Ratelband kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat hij de leeftijd op zijn identiteitskaart wilde verlagen omdat hij naar eigen zeggen werd gediscrimineerd als het gevolg van zijn werkelijke leeftijd. Hij verwacht eind oktober zijn zevende kind bij een draagmoeder.