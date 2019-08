Aantal jobstudenten in ons land stijgt opnieuw

Het aantal jobstudenten in ons land is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De provincie Antwerpen is de koploper voor het aantal jobstudenten, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.

Uit verschillende parameters blijkt dat studentenarbeid ook in 2018 verder is toegenomen. Zo is het aantal studenten met een studentenjob gestegen met 4 procent. Ook het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten is gestegen, dit met 5 procent. Vooral werkgevers in de groot- en detailhandel en de horeca rekenen op jobstudenten. In totaal namen ongeveer 545.000 studenten een studentenjob op, tegenover zowat 523.000 in 2017. Daarvan is 53 procent vrouw.

In 2017 startte de urenregeling voor studentenarbeid, waardoor studenten 475 uur mochten werken in plaats van 50 dagen. Daarom is het moeilijk om de gewerkte dagen te vergelijken met het jaar 2016. In vergelijking met 2017 werkten studenten vorig jaar 9 procent meer uren. Ook het aantal studentenjobs ging omhoog met 7 procent. Van alle jobstudenten gaat 40 procent aan het werk via een uitzendkantoor.

De gemiddelde student werkte in 2018 ongeveer 180 uren, tegenover 171 in 2017. Daarmee verdienden de studenten zowat 2.100 euro. De gemiddelde verdienste overstijgt zo voor het eerst de kaap van 2.000 euro. Studenten werken vaker en langer en verdienen daardoor dus ook meer. Ook werken ze vaker het hele jaar door. In ons land is in de provincie Antwerpen het grootste aantal jobstudenten aan het werk, zowat 18 procent van alle jobstudenten. Daarna volgen Oost- en West-Vlaanderen elkaar kort op met ongeveer 14 procent.