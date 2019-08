Mercedes houdt Valtteri Bottas ook in 2020

Mercedes heeft in Francorchamps officieel bevestigd dat Valtteri Bottas ook in 2020 aan boord blijft. De Fin lag voor de tweede plaats naast Lewis Hamilton in de weegschaal met Esteban Ocon, de Fransman die vorig jaar tussen twee stoelen viel en een jaar aan de zijlijn moet toekijken. De verwachting is dat Ocon dit weekend wordt aangekondigd als tweede man bij Renault, naast Daniel Ricciardo. Dat betekent dat Nico Hulkenberg op zoek moet naar een nieuwe werkgever.