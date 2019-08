Hier vind je de leukste tweedehandskleding

Online marktplaats ‘Vinted’ verzamelde op een jaar tijd maar liefst 700.000 Belgische gebruikers maar de app is niet de enige plaats waar je echte pareltjes kan scoren. Ook in deze winkels kan je tegen fikse kortingen kleding en accessoires vinden die op zoek zijn naar een tweede leven.

Le Freddie

Foto: Le Freddie

Deze webshop is het geesteskindje van moderedactrices Els Keymeulen en Kristin Stoffels. Op ‘Le Freddie’ kan je jurkjes, mantelpakken, bloezen...vinden die het duo zelf ook leuk vindt. Centraal in hun visie staat duurzame mode: tijdloze, vintage stukken die nog een leven lang kunnen meegaan, net zoals hun ecologische verpakkingen. Ga je liever je pakketje ophalen? Ook dan kan in hun hoofdkwartier in Antwerpen.

Te vinden op: https://lefreddie.com/

Katastrof

Foto: Katastrof

In haar twee vestigingen, eentje in Sint-Martens-Latem en eentje in Gent, biedt Katastrof luxueuze designerkleding aan. De collectie bestaat uit internationale designers, vaak met fikse kortingen, en ook de Belgische ontwerpers krijgen er de nodige aandacht. Dries Van Noten, Delvaux, Essentiel, A.F. Vandevorst ,...duiken regelmatig op in de collecties onder de hashtag #ikkoopBelgisch. Wie liever van achter zijn computer winkelt, kan altijd een bezoekje brengen aan de webshop.

Te vinden op : https://www.katastroffashion.com/

Second Life

Foto: Second Life

Deze winkel draait al even mee. Patricia Calliauw gelooft dat mooie kledij recht heeft op een tweede leven en opende in 1982 een winkel in het West-Vlaamse Roeselare. Je kan er eindeloos snuisteren tussen de talrijke rekken en de verkoopsters geven je maar wat graag enkele tips bij het samenstellen van een nieuwe outfit. Het goede nieuws? Jaarlijks vinden maar liefst 22.000 kledingstukken en accessoires opnieuw de liefde in Roeselare.

Te vinden op: https://www.secondlife.be/home

Foxhole

Foto: Foxhole

Ook het Brusselse Foxhole is met twee vestigingen een begrip geworden in onze hoofdstad. Van opvallende zonnebrillen met een gouden randje tot denim jacks en kleurrijke shortjes: fashionista’s kunnen hier voor een handvol euro’s een hippe outfit scoren.

Te vinden op: https://foxholevintage.com/

Rosier 41

In het hartje van Antwerpen kan je Rosier 41 vinden. Deze tweedehandskledingzaak heeft een hart voor Belgische mode en de rekken zijn dan ook gevuld met creaties van onder meer Raf Simons en Martin Margiela. In de etalage nog geen grote namen want die zijn voorbehouden voor de unieke ontwerpen van afgestudeerde modeontwerpers van de Antwerpse modeacademie.

Te vinden op: http://rosier41.be/