De F1 krijgt volgend jaar zijn langste seizoen aller tijden. Op de kalender voor 2020, die eindelijk is vrijgegeven, staan 22 races. In vergelijking met dit jaar valt het Duitse Hockenheim af, maar komen Vietnam en Nederland erbij. Francorchamps behoudt zijn plek op 30 augustus.

Er was speciale goedkeuring van de teams nodig om de kalender uit te breiden tot 22 races. Ze stemden uiteindelijk allemaal in op voorwaarde dat het aantal motoren op drie per jaar bleef. Eens dat goedgekeurd ...