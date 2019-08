Blondine of brunette? Bronde is dé haartrend voor de herfst

Binnenkort doet de herfst haar intrede en kun je je kapsel weer afstemmen op je garderobe en vice versa. Dé trend van het moment? Volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt zit je dit najaar sowieso goed met bronde, een warme kleurenmix van blond en bruin.

De term bronde is een samentrekking van ‘brown’ en ‘blonde’ en duidt op een kapsel dat het midden houdt tussen bruin en blond. De trend is niet nieuw. In 2015 was er al enorm veel vraag naar in salons. Sindsdien komt de stijl elk najaar terug, maar anno 2019 is er een nieuw hoogtepunt aangebroken. “Dagelijks vragen drie à vier klanten om een bronde coupe”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Heel toegankelijk

“Het is een heel toegankelijke kleur. Blondines kunnen er simpelweg naartoe werken en brunettes ook. Zij moeten respectievelijk bruinere en blonde lokken in hun kapsel laten aanbrengen. Bij brunettes is het eindresultaat doorgaans iets donkerder, bij blondines blijven de haarpunten vaak lichter”, klinkt het.

Hoe komt het kapsel tot stand? “Bij dames die voor bronde kiezen, moeten assige tinten eruit. Dit kapsel wordt gekenmerkt door een warme, gouden gloed op de haren. Meestal wordt gekozen voor een bruine kleur als basis, waarop dan een blonde balayage op wordt aangebracht. Je hebt ook een bronde kapsel dat ontstaat dankzij de sombre techniek. Daarbij blijven de wortels donker en worden de lengtes lichter. Wil je blonde strengen vanaf de haarwortel, dan is het aangewezen om de kleur om de zes weken te laten opfrissen.”

Weetjes:

- Een bronde haarstijl is ideaal voor de herfst. De kleur past perfect bij kleding in herfstige tinten.

- Kom je van platina en wil je de bruine tinten er snel weer uit? Houd er rekening mee dat je bruinere lokken niet meteen weer naar blond kunnen. Dat proces zal geleidelijk verlopen.

- Zangeres Sylvie De Bie (foto) koos voor de switch van platinablond naar bronde.