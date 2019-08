Klimtalent Kobe Goossens wordt prof bij Lotto Soudal

Kobe Goossens (23) wordt volgend jaar neoprof bij Lotto Soudal. Hij ondertekende bij de Belgische WorldTourploeg een contract voor twee seizoenen, zo raakte donderdag bekend.

Goossens, die overkomt van de opleidingsploeg van Lotto Soudal, debuteerde als veldrijder maar legde zich vanaf begin 2018 volledig toe op de weg. Als klimtalent schreef hij dit jaar de tweedaagse Ronde van de Jura op zijn naam en eindigde hij derde in de eindstand van het Circuit des Ardennes.

“Wedstrijden die heel wat klimwerk bevatten, liggen me het best en ik hoop ook in dat soort koersen verdere stappen te zetten”, zegt Goossens. “Ik ben niet echt een pure klimmer en neig dan ook meer naar een klassementsrenner. Net zoals Thomas De Gendt hou ik ook van offensief koersen. Ik heb een voorliefde voor Grote Rondes en rittenkoersen zoals Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Dat zijn het type wedstrijden die me het meest aanspreken en waar ik in de toekomst een goed algemeen klassement wil proberen na te streven. Net zoals vele renners is de Ronde van Frankrijk mijn ultieme droom.”