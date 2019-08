Marcus Ericsson is stand-by in Francorchamps. Is Raikkonen ziek?

Francorchamps -

Marcus Ericsson zou dit weekend zijn comeback kunnen maken in de F1. De 28-jarige Zweed had in Portland moeten rijden in de Indycar, waar hij het volledige seizoen afwerkt voor Arrow Schmidt Peterson. Maar dat team heeft hem vrijgegeven om naar Francorchamps te reizen in zijn rol als invaller bij Alfa Romeo. Volgens de geruchten moet hij zich klaar houden om Kimi Raikkonen te vervangen.