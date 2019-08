OPROEP. Honderden goede doelen opgelicht door platform voor crowdfunding?

Hasselt - De populaire Nederlandse crowdfundingswebsite Dream or Donate is van de ene dag op de andere verdwenen van het net. Honderden goede doelen vrezen nu dat ze het voor hen ingezamelde geld nooit zullen terugzien.

Oproep: Had u een actie lopen bij Dream or Donate op het moment van de verdwijning? Had u in het verleden positieve of negatieve ervaringen met de website? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam, telefoonnummer en woonplaats niet te vermelden.

Op de Nederlandse website dreamordonate.nl kon iedereen die dringend geld nodig had een actie registreren. Dat bedrag diende dan bijvoorbeeld voor een medische behandeling in het buitenland, een laatste wens of een begrafenis. Sinds de start in 2012 waren er al tienduizenden acties geregistreerd. Ook tal van Belgische initiatieven maakten van het Nederlandse platform gebruik. “Het aantal Belgen groeit inderdaad gestaag”, klonk het nog in 2016. “Ons initiatief is eigenlijk uniek in Europa. Daarom willen we binnenkort ook internationaal uitbreiden.”

Deze week verdween de website echter plots uit de lucht. Ook de Facebookpagina bestaat niet meer en het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Eigenaar Robert Jan Mastenbroek probeert intussen in een erg warrige verklaring iedereen gerust te stellen. “Iedereen zal zijn geld terugkrijgen”, schrijft Mastenbroek. “Als ik een schatting mag maken, verwacht ik dat er maximaal zo’n 40.000 tot 50.000 euro uitbetaald moet worden, wat helemaal geen probleem is.”

Honderdduizenden euro’s

Volgens gebruikers was er echter veel meer geld ingezameld op het moment van de plotse verdwijning. Zij schatten het totale ingezamelde bedrag op “enkele honderdduizenden euro’s”. Maar volgens Mastenbroek hebben hackers de bedragen die online te zien waren, verhoogd. Welk voordeel zij daarbij zouden hebben, is niet duidelijk. Mastenbroek stapt ook niet naar de politie. “Ik zit al 15 jaar achter een computer en weet genoeg om te weten dat de politie hier ook niks mee kan. In het verleden zijn er al honderden duizenden euro’s gestolen via het internet en elke keer als ik contact opnam met de politie zeiden ze mij dat ze er niks aan konden doen. Dit zal nu niet anders zijn.”

Mastenbroek zegt nu dat hij zijn huis, ter waarde van 950.000 euro, zal verkopen om alle goede doelen uit te keren. Eerder kreeg de website al kritiek, omdat zij een commissie van vijf procent namen op elke donatie. De website zal in ieder geval niet meer terugkeren.