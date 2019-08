LIVE. Genkse delegatie op weg naar Champions League-loting in Monaco

KRC Genk is op weg naar de Champions League-loting in Monaco. Operations manager Robin Godderie reisde woensdagavond al af, hij had donderdagochtend al een eerste meeting. In de namiddag vliegt AD Erik Gerits nog richting prinsendom, wij namen om twintig voor elf de vlucht Brussel-Nice met commercieel directeur Stephan Poelmans en directeur opleidingen Roland Breugelmans.

Hun favoriete tegenstrevers? “Ik hoop op minstens twee Europese grootheden”, aldus Poelmans. “Met een lichte voorkeur voor Juventus, hun komst zou heel veel teweegbrengen in Limburg ...