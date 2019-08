Dochter Kylie Jenner voor het eerst op de rode loper

Stormi, de dochter van Kylie Jenner, is pas een jaar oud maar toch maakte het meisje al haar debuut op de rode loper. Samen met haar wereldbekende mama en papa Travis Scott verscheen ze op de première van ‘Look mom, i can fly’.

Gedragen door haar moeder verscheen Stormi in een kleurrijk pakje op de rode loper. De vele media-aandacht was een beetje te veel van het goede voor de peuter en een lachje voor de fotografen lukte dan ook niet.

Wie wel gewillig op de foto ging, was papa Scott. Hij gaf zijn dochter verschillende kleine kusjes en was zichtbaar blij met haar aanwezigheid. Het was dan ook een belangrijke avond voor de rapper. Netflix maakte een documentaire over het leven van Scott en ook Jenner en dochter Stormi zullen er vaak in opduiken.