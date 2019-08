Uitdagend, romantisch of modern? Met rode lippen ben je klaar voor de herfst

Geen lippenstift is zo iconisch als rode lippenstift. Nooit echt uit de mode, altijd stijlvol. Ook de komende herfst mag je als volleerde fashionista jouw lippen dieprood stiften.

Armani, Fendi, Savatore Ferragamo, Thierry Mugler, Versace, Helmut Lang … het lijstje met ontwerpers die voor de collecties van het komende seizoen voor felrode lippen kozen is lang. Rode lippenstift is dan ook hét summum van elegantie, op voorwaarde dat de make-up perfect is aangebracht. Lippenstift op de tanden, uitgelopen lippenstift of een zichtbaar lijntje rond de lippen zijn absolute boosdoeners. Hoe je best je rode lippenstift aanbrengt, lees je hier:

Stap 1: Scrub de lippen zachtjes en/of verwijder zichtbare velletjes voor je aan de slag gaat. Een goede basis is hier essentieel. Breng daarna een voedende lippenbalsem aan om je lippen te hydrateren.

Stap 2: Trek met een lipliner in dezelfde kleur als je lippenstift een lijntje om je lippen heen en kleur vervolgens je hele lip in met dit product. Dit zorgt ervoor je lippenstift beter blijft zitten en niet uitloopt.

Stap 3: Brengt de lippenstift aan. Kies zelf wat het best voor jou werkt: met de vingers, met een borsteltje of met de lippenstift zelf. Deppen het eerste laagje lippenstift met een zakdoekje. Hierdoor zet je de lippenstift vast op je lippen.

Stap 4: Voorzie je lippen nu van tweede laagje lippenstift. Dit zorgt voor het intenser resultaat, waarbij de kleur optimaal tot zijn recht komt.

Shopping? Rode lipgloss - 40,55 - Yves Saint Laurent, milde scrub voor de lippen - 4,99 euro - Kiko Milano, rood lippotlood - 8,99 - Maybelline, rode lippen stift - 28,90 - Shiseido, voedende lipbalsem - 9 euro - Vichy, rode lipgloss - 10,99 - Rimmel, rode lipgloss - 14,99 - Bourjois, rode lippenstift - 25 euro - Clinique