POLL. KRC Genk kent straks tegenstanders in Champions League: op welke ploegen hoop jij?

Landskampioen KRC Genk kent straks zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Op welke tegenstanders hoop jij? Laat het ons weten via deze poll.

Op basis van de UEFA-clubranking werd KRC Genk ondergebracht in de vierde en laatste pot, de Limburgse landskampioen krijgt dus drie topteams op bezoek. De 32 deelnemers worden immers ingeloot in acht groepen van vier teams uit telkens een verschillende pot. Clubs ontlopen daarbij tegenstrevers uit hun eigen competitie en omwille van de gespannen politieke situatie kunnen clubs uit Rusland en Oekraïne ook al niet in dezelfde groep uitkomen.