De Russische voetbalcommentator, Evgeni Evnevitsh is erin geslaagd om in een heel bizarre situatie zijn kalmte te bewaren. Hij had niet zo goed nagedacht over de plaats waar hij zijn liveverslag zou uitbrengen, en werd helemaal natgespoten door de sproeiers die het gras onderhouden. Ondanks de slechte setting, bleef de man professioneel verder doen.