Nieuwe brug in Stokrooie in gebruik genomen

Stokrooie

Hasselt - Na maanden wachten was het eindelijk zover, de nieuwe brug in Stokrooie ging open. Sebastian en Aurélie waren de eerste om er met hun jeep over te rijden. En de brug heeft het gehouden…

De jeep werd volledig opgeladen en zo vertrokken Sebastian en Aurélie bij oma en opa richting brug. Erover, omdraaien en weer terug. En dat werd later op de dag met fierheid verteld, aan al wie het horen wou. "Want zij waren de eerste geweest."

Al maanden konden de kinderen de werken volgen, als ze over de oude brug reden. Een tijdje moest er ver omgereden worden om van Hasselt tot in Stokrooie te geraken. Kortom, de bouw van de nieuwe brug, hebben Sebastian en Aurélie van het begin tot het einde kunnen volgen. En velen zullen, net zoals zij, blij zijn dat de werken voltooid zijn en de nieuwe brug graag eens uittesten.