Gabriella Willems en Roxane Taeymans moeten snel inpakken op WK judo

Gabriella Willems en Roxane Taeymans zijn donderdag op het WK judo in Tokio allebei uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 70 kg.

Willems (IJF 26) won haar eerste gevecht met ippon omdat de onbekende Indiase Gamira Choudhary (IJF 181) geen enkel verweer kon bieden en op die manier binnen de twee minuten drie strafpunten achter haar naam had staan. Maar vervolgens had ze aan Maria Perez (IJF 8) uit Puerto Rico, die twee jaar geleden zilver veroverde op het WK in Boedapest, meer dan haar handen vol. In de eerste halve minuut ontsnapte ze al aan de waza-ari achterstand omdat de videobeelden hadden aangetoond dat die waza-ari onterecht was toegekend. De gevaarlijkste aanvallen bleven van Prez komen en 17 seconden voor tijd kon de judoka uit Puerto Rico het afmaken met ippon dankzij een perfect uitgevoerde armgreep.

Roxane Taeymans (IJF 28) was vrij geloot in de eerste ronde en moest het daarna opnemen tegen de Portugese Barbara Timo (IJF 29), die haar in de twee eerdere confrontaties evenveel veel keer had verslagen. Nu luidde het verdict binnen de minuut hetzelfde. Timo viel aan, Taeymans probeerde te counteren voor een houdgreep maar de Portugese counterde op haar beurt voor een houdgreep en dat lukte haar ook.

Vrijdag sluit Sophie Berger (-78 kg) het WK af voor België. Voorlopig staat de medailleteller op één, met zilver van Matthias Casse (-81 kg).