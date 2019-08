Tramverkeer in Antwerpen hervat donderdagochtend normaal

Tramlijnen 4 en 9 in Antwerpen rijden donderdagochtend weer normaal. Dat meldt De Lijn. Een tram was dinsdagavond in het Antwerpse district Deurne ontspoord en tegen een appartementsgebouw gereden. De tram werd woensdagavond verwijderd, waarna begonnen werd met opruimen en herstellen.