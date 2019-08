Minstens zes miljard nodig voor renovatie: zo hard slaat verloedering toe in onze schoolgebouwen

Een hallucinant bedrag van 6 miljard euro. Minstens zo veel is volgens het onderwijs nodig om de schoolgebouwen te behoeden voor de complete verloedering. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe scholen die nodig zijn om het toenemende aantal leerlingen een stoel te geven. “In 2010 hebben wij een dossier ingediend om onze school te renoveren”, zegt directrice Karen Verhamme (36). “We hebben nog steeds geen enkel idee wanneer we dat geld krijgen.”