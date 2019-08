Topman katholiek onderwijs: “Lessen getrokken uit tegenvallend onderzoek naar kwaliteit onderwijs”

Het onderzoek waaruit begin april bleek dat de kwaliteit van het onderwijs, en vooral van het katholiek onderwijs, de laatste jaren fors gedaald is, was geen “prettig nieuws”, geeft topman Lieven Boeve bij de start van het nieuwe schooljaar toe. Er zijn echter lessen uit getrokken, maakt Boeve zich sterk.

“De hypothese van onderzoeker Jan Van Damme was dat wij in ons lesgeven te veel focussen op de eindtermen, en te weinig op de uitbreidings- en verdiepingsdoelen in onze leerplannen”, zegt de directeur ...