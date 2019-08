“Te weinig vrouwen zoeken hulp bij mentale problemen voor of na de zwangerschap”

Te weinig vrouwen zoeken of aanvaarden hulp bij mentale problemen tijdens of na de zwangerschap. Eén op de vijf moeders kampt met psychologische problemen, blijkt uit buitenlands onderzoek. Maar in ons land komen die vrouwen niet op consultatie, merken specialisten van het UZ Gent. Donderdag wordt daarom de website wolkinmijnhoofd.be gelanceerd, die oproept om het taboe te doorbreken, over de problemen te praten en professionele hulp te zoeken.