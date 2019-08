Potten voor loting Champions League bekend: dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk

Gelieve uw verlanglijstje nog vliegensvlug door te sturen, donderdagavond om even voor zeven staat het definitief vast welke sterren in de herfst van 2019 in het kader van de Champions League neerstrijken in de Genkse Luminus Arena. Wordt het Barcelona met Messi of Juventus met Ronaldo? Een weerzien mét De Bruyne (Manchester City), Courtois (Real Madrid) én Bailey (Leverkusen)? Of vervangt u die laatste misschien nog graag door Lukaku (Inter)? Al wat u moet weten over de loting der lotingen in tien pertinente vragen.