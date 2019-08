Club Brugge plaatst zich voor Champions League na winst tegen Linz (2-1)

Club Brugge greep de laatste vrijkaart voor de Champions League na een thriller met een happy end in Jan Breydel. Hans Vanaken leek de poort naar een derde Champions League-deelname in vier jaar open te beuken met een kopbalgoal, maar te zege­zeker optreden van Simon Deli leidde tot een penalty en een bange slotfase bij 1-1. Twee minuten voor tijd zette Emmanuel Dennis het feestje in met de 2-1.

Hans Vanaken heeft zijn verbeterd contract nu al terugbetaald. Percy Tau had net een tweede dot van een kans tegen de binnenkant van de paal getrapt toen de draaischijf van Club hoger klom dan zijn Oostenrijkse belagers en de 1-0 op het bord zette. Jan Breydel kon opgelucht ademhalen. Na meer dan een uur overwicht tegen LASK leken de doelpunten niet te vallen. Tot Van­aken zijn onschatbare waarde voor dit Club nog eens in de verf kon zetten.

Het had de simpele samenvatting van de wedstrijd kunnen zijn tot Simon Deli veel te zegezeker begon uit te voetballen. De Ivoriaan verloor de bal en Mats Rits had een overtreding nodig om hem terug te winnen. Ref Felix Brych wees naar de stip, LASK-aanvaller Klauss zette om. Simon Mignolet werd voor het eerst geklopt in het Jan Breydel-stadion.

Ook al was LASK Linz uit lang niet zo dreigend als thuis, een zenuwslopende eindfase was begonnen voor Club. Elke fout, elke tegengoal zou Blauw-Zwart cash betalen. Pas twee minuten voor tijd – toen LASK geen andere keuze meer hand dan naar voren te trekken – zwaaide Dennis definitief de deuren naar de Champions League open. Voor de derde keer in vier jaar voor Club.

Het had allemaal veel makkelijker kunnen gaan als Club zijn overwicht in de eerste helft met een doelpunt had verzilverd. De bal híng ook in de touwen voor de rust. Ricca vond Okereke, die stuurde Vormer diep, en de captain werkte oog in oog met doelman Schlager als een volleerde spits af. Trainer Philippe Clement had al zijn sprint naar de doelpuntenmaker ingezet toen hij de assistent zag vlaggen. Het was millimeterwerk maar de Duitse grensrechter had het goed gezien.

Clement had Loïs Openda voor zijn prima wedstrijd in Linz beloond met een nieuwe plaats in de basis. David Okereke begon op de linkerflank, Diatta kreeg de voorkeur op Percy Tau op rechts. Emmanuel Dennis bleef op de bank.

Paal in de weg

Achterin bleef Matej Mitrovic de voorkeur houden op de pas herstelde Brandon Mechele. Links kreeg voor het eerst Federico Ricca de voorkeur op Eduard Sobol. De Uruguayaan speelde een solide maiden match in Jan Breydel.

Na een combinatie met Ricca kreeg Okereke de eerste goeie kans voor Club. De Nigeriaan besloot naast. Openda werd aangespeeld door Vanaken maar trof het zijnet.

Een salvo prima kansen in de eerste helft kreeg Club niet. Wel was er voordurend druk en dreiging. Diatta probeerde acties te maken langs de rechterflank, maar zoals wel vaker bij de Senegalees bleef de laatste pass uit. Clinton Mata had dan weer last van profileringsdrang en liep zichzelf slag om slinger voorbij.

De Oostenrijkers stonden onder druk, maar kregen niettemin twee schietkansen voor rusten. Klauss zag zijn plaatsbal naast gaan, Goinginger mocht op wandel gaan en zag zijn schot via Deli in corner verdwijnen.

De Ivoriaanse defensieleider van Club stond imperiaal te verdedigen, maar had ook momenten die naar zelfoverschatting roken. Zo probeerde hij de bal op de slof te nemen voor een onmogelijke kans op doel.

Philippe Clement bracht zoals verwacht Percy Tau in voor de tweede helft. Openda verdween naar de bank. De jonge spits kon zijn snelheid niet altijd benutten en verloor elk kopbalduel van de Oostenrijkse kapitein Trauner. Okereke was al voor rust centraal gaan spelen en Tau kreeg een plaatsje op links.

Vroeg in de eerste helft kreeg Tau de twee grootste kansen van de wedstrijd. Eerst mikte hij een vrije schietkans aan de tweede paal op Schlager, daarna trof hij de binnenkant van de paal. Maar Vanaken, en dan Dennis zorgden voor een thriller met een happy end.