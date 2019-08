Harm Van Veldhoven heel dicht bij Lommel SK

Donderdag om half twee start er een persconferentie bij voetbalclub Lommel SK. Hoogstwaarschijnlijk wordt daar de komst aangekondigd van clubicoon Harm Van Veldhoven, die de voorbije dagen gepolst werd om een kaderfunctie te bekleden bij de club. De 56-jarige inwoner van Mol-Wezel was tot voor kort aan de slag bij het Nederlandse Roda JC, waar hij zowel technisch directeur als (ad interim) algemeen directeur was. Van Veldhoven voetbalde ook dertien jaar voor Lommel en was er vier jaar trainer, voordat hij succesrijk aan de slag ging in binnen- en buitenland.