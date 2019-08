Yellow Tigers pakken onwaarschijnlijke vijfsetter en allicht tweede plek in hun groep op EK volleybal

De Yellow Tigers weerden zich als duivels in een wijwatervat, kregen drie matchballen tegen maar trokken na een dijk van een match en vijf sets in een memorabele partij alsnog aan het langste eind tegen Polen. Als Italië zich donderdag niet laat ringeloren door de thuisploeg, betekent dat een onverhoopte tweede plek in de poule en allicht een achtste finale in en tegen Slovakije.

De Yellow Tigers keken sip, toen ze maandagavond hoorden dat Duitsland in groep D verrassend met 3-2 had gewonnen van Rusland. De groep immers waaruit hun tegenstander komt in de achtste finales van zondag. In de veronderstelling dat zij de derde plek zouden pakken in hun poule, zou dat dus Rusland worden in plaats van het iets meer haalbare Duitsland. Eén remedie alsnog: Polen in eigen huis kloppen en over het gastland heen wippen naar de tweede plek.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Polen liet zich nog maar één setje ontglippen en heeft ook één en ander lopen aan indrukwekkende verschijningen. Neem bijvoorbeeld hoofdaanvaller Magdalena Stysiak: 2m02 voor 88 kg. Een midden van 1m99, een ander van 1m96. Redelijk imposant voor het vrouwenvolley. In de Belgische basis stond er slechts eentje van meer dan 1m90 op het veld: Marlies Janssens met haar 1m93. Bovendien mochten de Belgische vrouwen eindelijk eens spelen met flink wat publiek op de tribunes. Al viel dat bij aanvang toch lichtjes tegen. Voor een match om half zes liep de Atlas Arena niet meteen vol. Polen wilde echter zoveel mogelijk rust in het vooruitzicht van hun clash van donderdag tegen Italië.

Vuurtorens

De Poolse vuurtorens staken meteen hun lichtje aan maar kregen even snel lik-op-stuk van Britt Herbots. “Terug naar onze roots”, had coach Gert Vande Broek gevraagd na de povere vertoning van dinsdag tegen Portugal. Een stevige service en veel inzet dus. Hij kreeg zijn zin. De Yellow Tigers eisten zelfs het initiatief op, dwongen de thuisploeg in de achtervolging (13-11). Tot frustratie van het publiek, dat onsportief begon te jouwen bij iedere Belgische opslag. Pas dan viel abrupt de kloof (14-19). Marlies Janssens serveerde nog wel naar 18-20, maar daar stopte de remonte.

Hetzelfde scenario in de tweede set, met een statisch Polen – wankel in receptie - dat geen vat kreeg op Herbots en ook Grobelna in de match zag komen (9-6). Het kwam wel langszij maar moest dan opnieuw terug (12-9). Zo ging het nog even verder, met de thuisploeg constant in het verweer. Pas bij 16-17 raakten ze voor het eerst voorbij. Het was wel meteen goed voor een kloof (16-20). Die werd nog gedicht maar een Poolse eindsprint leek alsnog fataal (21-24). Uiteindelijk bleek die niet meer dan de prelude op een onwaarschijnlijk slot. Polen versierde vier setballen maar kreeg in je reinste heksenketel de verwoed kampende Belgen niet klein. De eerste van de Yellow Tigers was wél de goeie. Met dank aan, uiteraard, Britt Herbots, in die ene set goed voor elf punten.

Polen in de knoop

Captain Ilka Van de Vyver profiteerde van de Poolse verwarring omtrent dit onvoorziene scenario om de Belgen van achter de opslaglijn meteen op voorsprong te zetten (6-3). Onder regie van de immer nuttige Celine Van Gestel ging het feestje nog even door, terwijl sterspeelster Stysiak geen poot aan de grond kreeg. Pas diep in de set kreeg de thuisploeg een gaatje bij mekaar (van 15-15 naar 16-20). Deze keer volstond het wél voor de winst. Onze landgenotes toonden zich ver van aangeslagen, bleven ijskoud bij een vroege achterstand (2-4) die even sleepte en pakten sterk verdedigend en met Marlies Janssens aan de service resoluut over (12-10), hoe hard het publiek ook joelde. De organisatie bij Polen sloeg helemaal in de knoop. Op het scorebord betekende dat een comfortabele 18-13 en even later het sein voor een vijfde en beslissende set.

Daarin nam de thuisploeg de beste start (2-4) maar alweer maakte dat weinig indruk op Van Gestel en maats, die prompt langszij fietsten maar halverwege toch moesten herbeginnen (6-8). Dat werd zelfs 7-11. In deze onwaarschijnlijke partij bleek het niet genoeg. De Tigers sloten na twee Poolse matchballen aan bij 14-14, pareerden er nog eentje en versierden er dan zelf een. De goeie!

Setstanden: 25-20, 25-27, 25-20, 22-25, 15-17

België: Van de Vyver, Grobelna, Herbots, Van Gestel, Janssens, Sobolska; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Stragier, Van Avermaet, Guilliams