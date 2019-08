US OPEN. Pliskova bereikt derde ronde, regen houdt Van Uytvanck voorlopig van de baan

Karolina Pliskova (WTA 3) heeft zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De 27-jarige Tsjechische haalde het in de tweede ronde van de Georgische Mariam Bolkvadze (WTA 202) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 8 minuten.

Pliskova neemt het in de derde ronde op tegen de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) of de Tunesische Ons Jabeur (WTA 62). Die wedstrijd kon nog niet beginnen omdat het in New York regent. Het duel van Pliskova tegen Bolkvadze werd onder een dak gespeeld.

Ook de wedstrijd van Alison Van Uytvanck (WTA 68) is door de regen nog niet van start gegaan. Zij treft in de tweede ronde het Chinese achttiende reekshoofd Wang Qiang (WTA 18).