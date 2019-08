Belgische toerist redt Duitse kleuter van verdrinkingsdood

Een Belgische toerist heeft in Italië een 3,5-jarige Duitse kleuter kunnen redden van de verdrinkingsdood. Het kind lag al drie minuten op de bodem van een zwembad. Het kind is er erg aan toe.

Maandag iets voor 17 uur dook een Belgische toerist in het zwembad van zijn hotel in Toscane. Het zwembad was 1,60 meter diep. Toen hij zijn ogen onder water opende, zag hij een kindje op de bodem liggen. Hij kon de 3,5-jarige jongen uit het water halen, maar het kind was in slechte toestand.

Hij werd met spoed overgebracht naar de dienst intensieve van het Meyer-ziekenhuis in Florence en verblijft er nog steeds. Het kind onderging al verschillende scans, maar de dokters zijn er nog niet aan uit of hij blijvende neurologische schade heeft opgelopen. Dat schrijft de lokale krant La Nazione.