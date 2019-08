Twee rijbewijzen ingetrokken na positieve drugstest

Diest - Een patrouille van de politiezone Demerdal plukte dinsdagavond rond 20 uur op de Omer Vanaudenhovelaan een 24-jarige man uit Brussel uit het verkeer die onder invloed van drugs reed. Naar aanleiding van een verkeersongeval stelden de agenten eerder op de dag vast dat een 34-jarige bestuurder uit Ukkel ook onder invloed van drugs was. Het rijbewijs van de twee bestuurders is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Zij zullen later dit jaar voor de politierechter in Leuven moeten verschijnen.