Bolletjestrui Angel Madrazo krijgt ritzege cadeau in Vuelta, Miguel Angel Lopez grijpt de macht op slotklim

José Herrada heeft verrassend de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. De Spaanse bolletjestrui kwam als eerste boven op de gevreesde Alto de Javalambre nadat het peloton de vlucht van de dag een vrijgeleide had gegeven en hijzelf bergop enkele keren opstond uit de doden. Bij de favorieten was Miguel Angel Lopez de beste bergop: op de slotklim sprong de witte trui weg van zijn concurrenten en de Colombiaan van Astana neemt zo de rode leiderstrui over van Nicolas Roche.

De 170,7 kilometer van L’Eliana naar Alto de Javalambre beloofde voor het eerst spektakel tussen de klassementsmannen in deze Vuelta. Voor de derde dag op rij sprong bolletjestrui Angel Madrazo meteen weg om te anticiperen op de zware finale. Deze keer kreeg hij zijn Nederlandse Burgos-ploegmaat Jetse Bol en zijn landgenoot José Herrada van Cofidis mee. Geen van de drie aanvallers vormde een bedreiging voor het klassement en dus gaf het peloton hen een vrijgeleide. Het trio mocht zelfs meer dan tien minuten uitlopen.

Het peloton liet begaan, waardoor Madrazo zich al snel verzekerde van nog een extra dag in de bolletjestrui. Meer zelfs, het werd een doodsaaie aanloop richting slotklim en de dagwinnaar zat vooraan: één van de drie koplopers kreeg plots een onverwachte en voor hen wellicht unieke kans om een rit in een Grote Ronde te winnen. Op de slotklim leek bolletjestrui Madrazo ironisch genoeg als eerste te moeten lossen maar hij gaf niet op en keerde telkens terug en kwam zelfs als eerste boven, goed voor de mooiste zege uit zijn carrière en daar moest hij toch even van bekomen!

Foto: hc

Valverde opent dan toch de debatten

De Alto de Javalambre is een zware klim van 11,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 procent, maar heeft halfweg ook een zone van 16 procent. Na een snipperdag trok Team Ineos als eerste de hele groep op een lint, maar daarna viel het toch weer stil. Op de steilere stroken namen Jumbo-Visma en Education First over en zij deden dat met meer overtuiging.

Wereldkampioen Alejandro Valverde kon zich echter niet bedwingen en opende uiteindelijk de debatten. Rode trui Nicolas Roche moest meteen passen terwijl witte trui Miguel Angel Lopez juist wegsprong uit de groep met overgebleven favorieten. Alleen Primoz Roglic en Valverde konden nog in zijn buurt blijven.

Lopez werd vierde, pakte twaalf seconden op Valverde en Roglic en de Colombiaan van Astana is ook de nieuwe leider.

Uitslag:

1. Ángel Madrazo (Burgos - BH) 4:58:31

2. Jetse Bol (Burgos - BH) +10

3. José Herrada (Cofidis, Solutions Crédits) +22

4. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) +47

5. Alejandro Valverde (Movistar Team) +59

6. Primož Roglic (Team Jumbo - Visma) +59

7. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +1:29

8. Nairo Quintana (Movistar Team) +1:41

9. Sepp KussTeam (Jumbo - Visma) +1:41

10. Esteban Chaves (Mitchelton - Scott+1:46

Stand:

1. Miguel Angel Lopez

