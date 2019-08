Geetbets -

De politiezone Hageland (Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Bekkevoort, Tielt-Winge) plaatste woensdagnamiddag een wel heel opmerkelijk bericht op haar Facebookpagina. ‘Vals gebit zoekt eigenaar’ staat er te lezen met bijhorende foto’s. Het kunstgebit werd gevonden op de Kasseiweg in Glabbeek. De eigenaar kan zijn ‘eetkamer’ afhalen in het wijkkantoor in Glabbeek. Het politiebericht werd al druk gedeeld maar de eigenaar is nog niet komen opdagen.