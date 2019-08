Queen keurt vraag Johnson goed: parlement wordt opgeschort

De Britse koningin Elizabeth is ingegaan op de vraag van Boris Johnson om het parlement op te schorten. Zo kan Johnson voorkomen dat de parlementsleden een harde Brexit tegenhouden. De parlementsvoorzitter noemt de zet van Johnson een “grondwettelijke schande”.

De aanvaarding van de Queen houdt in dat de zittingen van het Lagerhuis tijdelijk opgeschort zullen worden. “De koningin beveelt dat het parlement geschorst moet worden, niet vroeger dan maandag 9 september en niet later dan donderdag 12 september 2019, en dit tot maandag 14 oktober 2019”, staat er in een statement van de formele adviesraad van het Britse staatshoofd, de Privy Council.

Eerder hadden Labour-voorzitter Jeremy Corbyn en zijn collega van de Liberaal-Democraten Jo Swinson een brief geschreven naar de Britse koningin om te protesteren tegen de vraag van premier Johnson. Corbyn zegt dat de brief er kwam om “in de sterkst mogelijke bewoordingen te protesteren in naam van mijn partij en ik geloof dat al de andere oppositiepartijen ons hierin zullen volgen”, zo meldt het Britse nieuwsagentschap PA.

Op 14 oktober zal koningin Elizabeth het parlementaire jaar dan openen met de traditionele Queen’s Speech. Ze leest dan de plannen van de regering voor.

Door het parlement vijf weken te sluiten wil Johnson voorkomen dat het parlement de controle over de Brexit overneemt. Als ze pas half oktober weer aan de slag kunnen, zullen ze te weinig tijd hebben om een no-deal-Brexit te voorkomen. Bedoeling is dat het VK op 31 oktober uit de EU stapt. Johnson onderstreept echter dat zijn beslissing niets te maken heeft met de Brexit. Hij zegt niet te willen wachten tot na de Brexit om zijn plannen voor het land voor te stellen en zegt dat er wel voldoende tijd is voor de parlementsleden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk te bespreken.

“Grondwettelijke schande”

“Dit is een grondwettelijke schande”, zegt parlementsvoorzitter John Bercow over de zet van Johnson. “Het is duidelijk dat deze beslissing genomen werd met als doel het parlement het zwijgen op te leggen en een debat over de Brexit tegen te houden”, vindt Bercow. “In een van de moeilijkste tijden uit de geschiedenis van ons land is het van vitaal belang dat het parlement zijn zeg kan doen. We leven nog altijd in een parlementaire democratie.”

Leider van oppositiepartij Labour Jeremy Corbyn zegt “onthutst te zijn over de roekeloosheid van Johnson”. “Dit is een misdaad en een gevaar voor de democratie”, vindt hij.

Samenwerken

De Britse oppositie liet dinsdag weten samen te willen werken om een no deal te vermijden. Daarvoor zijn twee opties, Johnson ten val brengen of controle krijgen over de parlementaire agenda. De oppositie kiest voorlopig voor de tweede optie, maar dat probeert Johnson nu te verhinderen door aan de koningin te vragen het parlement op te schorten. Hierop reageerde conservatief parlementslid Dominic Grieve dat de beslissing kan leiden tot een motie van wantrouwen in het parlement. Dan kan het zijn dat de regering-Johnson valt en moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Johnson wordt gesteund door president Trump, die hem “a great one”, noemt op Twitter. “Het zal moeilijk zijn voor Corbyn om een motie van wantrouwen in te dienen, want Jonhson is exact was het VK nodig heeft”, vindt hij.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 augustus 2019

Voormalig premier John Major dreigde er ook al mee Johnson voor de rechter te slepen als hij doorgaat met zijn plannen.

De Britse parlementsleden namen - voor Johnson premier werd - een motie aan, waarin staat dat het land de EU niet mag verlaten zonder een akkoord met Brussel. Een no-deal-Brexit is voor hen dus geen optie. Johnson wil de EU het liefst verlaten met een deal, maar de deadline van 31 oktober is heilig voor de premier. Als er tegen dan geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, vooral omtrent de backstop, stapt zijn land toch uit de EU, ook zonder deal.

Opschorting

Het Britse parlement wordt normaal gezien voor een korte periode opgeschort voor een nieuwe sessie begint. Dat gebeurt door de koningin, op aanraden van de premier. Een normale parlementaire sessie duurt een jaar, maar de huidige duurt al twee jaar, sinds de verkiezingen van 2017. Wanneer het Britse parlement wordt opgeschort worden geen debatten gehouden en kunnen geen wetten meer worden gestemd.