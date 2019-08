TIPS. Belgische accenten in huis en een fles met uitstraling

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

De outfits van Billie Eilish

Het Amerikaanse popfenomeen van 17 jaar, Billie Eilish, heeft een collectie ontworpen in samenwerking met modeketen Bershka. Daarin ligt de focus op gedurfde en baggy stuks, die volledig binnen de favoriete stijl van de zangeres passen. Verkrijgbaar in de geselecteerde winkels en online vanaf donderdag 29 augustus.

Kleurrijke cognac

Zijn er liefhebbers van cognac en Felipe Pantone in de zaal? Dan is de samenwerking tussen Hennessy en de Spaans-Argentijnse artiest iets voor jou. Hij heeft een speciale editie van de fles ontworpen met een etiket als ode aan televisieschermen en testbeelden uit de jaren 80 en 90. De fles is vanaf begin september in geselecteerde winkels verkrijgbaar voor 35 euro.



Belgische decoratie

Het Belgische meubelmerk Ethnicraft pakt dit najaar uit met een eigen decoratielijn, die de naam ‘Refined Layers’ meekrijgt. Verwacht je zowel als minimalistische accessoires (van kussens tot plaids) om makkelijk in elk interieur te integreren als wat wils voor de fans van eclectische prints. Verkrijgbaar vanaf 1 november en vanaf 46 euro voor een sierkussen.

Bloemen in een flesje

Parfumhuis 4711 pakt uit met drie nieuwe versies van de bekende Eau de Cologne. Per flesje ligt de focus op een bloemensoort: rozen, jasmijn en seringen. “We hebben een brug gebouwd tussen ons klassieke parfumerfgoed en de moderne parfumwereld”, zegt parfumeur Alexandra Kalle in een persbericht. Vanaf eind september verkrijgbaar bij Di en in de parfumerie voor elk 24,75 euro.

