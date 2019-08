Nederlandse zanger Rob de Nijs (76) wordt onwel en valt van podium

De 76-jarige Nederlandse zanger Rob de Nijs is dinsdagavond tijdens een optreden van het podium gevallen nadat hij onwel was geworden. De bekende artiest zat in het midden van zijn monsterhit ‘Banger Hart’ toen hij plots achterwaarts naar beneden donderde. Een aanwezige dokter diende de eerste zorgen toe, waardoor De Nijs onmiddellijk naar huis kon zonder eerst naar het ziekenhuis te moeten. De zanger liet intussen via Twitter weten dat hij het goed stelt: “Oei! Het ziet er erger uit dan het is!”