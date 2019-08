Danira klaar voor haar talkshow: "Eindelijk krijgt een jonge vrouw de kans"

‘De Laatste Show’, ‘Café Corsari’, het kortstondige ‘Bart & Siska’ en ‘Van Gils & Gasten’ worden vanaf maandag opgevolgd door ‘Vandaag’, de nieuwste VRT-worp qua talkshows op de late avond. Aan Danira Boukhriss Terkessidis (29) om alles in goede banen te leiden. “Mijn grootste vrees? Dat ik de avond voordien niet in slaap geraak van de stress.”

‘Let’s talk. Soon’, aldus Danira Boukhriss Terkessidis onlangs op Instagram. Zo’n uitnodiging slaan we niet af. Met de deadline van de eerste uitzending naderend, nemen we poolshoogte ...